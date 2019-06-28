Президента просят обратить внимание на проблемы в Федерации профсоюзов

«Мы просим Сооронбая Жээнбекова обратить внимание на незаконность избрания президентом Федерации профсоюзов Мирбека Асанакунова и участие в этом деле его жены — депутата Жогорку Кенеша Гулкан Молдобековой», — заявила сегодня на пресс-конференции в 24.kg адвокат Анара Кыштобаева.

По ее словам, они уже обращались письменно и в аппарат главы государства, и в Совет безопасности. Однако ответа так и не получили. Поэтому теперь они просят обратить внимание на проблему через СМИ.

«Если Верховный суд признает, что избрание было незаконным, возбудят уголовное дело, то следом будут и другие уголовные дела. Речь о незаконной продаже имущества профсоюзов на Иссык-Куле, которая сейчас идет. Если Мирбека Асанакунова признают виновным в подделке документов, то дальше пойдут дела по экономическим преступлениям», — заключила Анара Кыштобаева.