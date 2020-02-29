Члены Федерации профсоюзов снова выйдут на митинг

Члены Федерации профсоюзов проведут повторную акцию протеста у зданию ФПК. Об этом 24.kg сообщил председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.
По его словам, на прошедшем митинге 25 февраля добиться ничего не получилось, так как нынешний председатель ФПК Мирбек Асанакунов не собирается освобождать эту должность.
«Когда мы прорвались к нему в кабинет, мы сказали, что не признаем его, он освобожденный и никто уже. Он ответил, что наше решение обжаловал и пока милиция не вынесет свое решение, он будет сидеть в кабинете и никуда не уйдет. Думаю, в течение двух недель все решится», — сказал Эльдар Таджибаев.
Он добавил, что на днях в Жогорку Кенеше в третьем чтении рассмотрят Закон «О профессиональных союзах».
Отметим, что члены Федерации профсоюзов выступают против избрания председателем Мирбека Асанакунова. Они заявляют, что он незаконно занимает свой кабинет, поскольку совет ФПК своим решением снял его с должности. Некоторые участники акции протеста 25 февраля объявили голодовку.
Мирбек Асанакунов избран председателем Федерации профсоюзов 16 января 2017 года. До этого он был депутатом Жогорку Кенеша от СДПК и работал губернатором Иссык-Кульской области. Ранее его обвинили в подделке документов, он якобы незаконно вписал в трудовой книжке стаж о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску. Решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешают во внесудебном порядке.
5 февраля на заседании совета ФПК — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя.