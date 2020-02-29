Члены Федерации профсоюзов снова выйдут на митинг

Члены Федерации профсоюзов проведут повторную акцию протеста у зданию ФПК. Об этом 24.kg сообщил председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, на прошедшем митинге 25 февраля добиться ничего не получилось, так как нынешний председатель ФПК Мирбек Асанакунов не собирается освобождать эту должность.

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«Когда мы прорвались к нему в кабинет, мы сказали, что не признаем его, он освобожденный и никто уже. Он ответил, что наше решение обжаловал и пока милиция не вынесет свое решение, он будет сидеть в кабинете и никуда не уйдет. Думаю, в течение двух недель все решится», — сказал Эльдар Таджибаев.

Он добавил, что на днях в Жогорку Кенеше в третьем чтении рассмотрят Закон «О профессиональных союзах».