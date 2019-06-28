Дело по Мирбеку Асанакунову затягивают из-за жены-депутата

«Рассмотрение дела о признании незаконным избрания председателем Федерации профсоюзов Мирбека Асанакунова затягивают из-за давления его жены — депутата Гулкан Молдобековой», — заявила сегодня на пресс-конференции в 24.kg адвокат Анара Кыштобаева.

По ее словам, суды двух инстанций признали, что Мирбек Асанакунов незаконно возглавляет Федерацию профсоюзов в течение трех лет. Сейчас дело рассматривает Верховный суд. Из четырех заседаний два сорваны представителями Мирбека Асанакунова.

«Все эти «отложки» обоснованы тем, что как раз в это время муссировали вопрос о принятии нового законопроекта о профсоюзах. Его инициировала жена Мирбека Асанакунова депутат Гулкан Молдобекова. Этим законопроектом убирают норму об обязательном пятилетнем стаже. В случае принятия закона Мирбека Асанакунова оставили бы в должности, а наше заявление не удовлетворили бы. Но, к нашему счастью, рассмотрение законопроекта отложили на осень. Мы надеемся, что у ответчиков больше не будет оснований затягивать дело», — подчеркнула Анара Кыштобаева.