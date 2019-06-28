Суд над экс-мэрами. Сумму ущерба ФУГИ назвал следователь ГКНБ

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

На суде начался допрос потерпевшей стороны, в качестве которой по эпизоду ТНК «Дастан» выступает ФУГИ. По определенному судом порядку разбирательство будет проходить по эпизодам объединенного одного уголовного дела.

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Представитель ФУГИ Нурсултан Канаев не смог ответить на вопросы подсудимых и их адвокатов, из чего сложилась сумма ущерба в $470 тысяч 360, причиненного, по версии следствия, Фонду госимущества ТНК «Дастан».

Он утверждает, что из-за заключения заведомо не выгодного контракта с Индией на приобретение комплектующих для производства торпед ФУГИ остался в убытке. Однако пояснить, какова себестоимость этих комплектующих, что за статьи Уголовного кодекса нарушены при заключении контракта, какова его общая сумма, Нурсултан Канаев не смог. Более того, он заявил, что сумму ущерба фонду предоставил ГКНБ, а сам он ничего не знает и расчеты недополученных дивидендов следствию ФУГИ не давали. Их попросту нет.

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Адвокат Албека Ибраимова Марат Эшперов спросил, почему сумма причиненного ущерба ТНК «Дастан» одна, а его подзащитному предъявляют $600 тысяч. «Он что, два раза одни и те же деньги сначала присвоил и растратил, а потом еще и мошенничество с ними совершил? Разве такое возможно?» — поинтересовался юрист.

Ответить на этот вопрос Нурсултан Канаев не смог.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.