Суд над экс-мэрами. Дело Албека Ибраимова будет рассмотрено в полном объеме

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Адвокат Сергей Слесарев заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Албека Ибраимова в части обвинения по ТНК «Дастан».

По словам юриста, в действиях его подзащитного отсутствует состав преступления. Его поддержали другие представители защиты и подсудимые.

Прокуроры выступили против. По словам гособвинителей, согласно УПК, уголовное дело прекращается по одному пункту обвинения, если определенные обстоятельства выясняются в ходе судебного разбирательства.

«Согласно УПК, при выяснении обстоятельств суд доводит процесс до конца и принимает решение об оправдательном приговоре. Так как уголовное дело по существу не рассматривается, прошу отклонить ходатайство», — сказал гособвинитель.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Кубанычбек Касымбеков отклонил ходатайство защиты.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим лицам.