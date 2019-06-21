Суд над экс-мэрами. Дело о коррупции против Албека Ибраимова не прекратили

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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Адвокат Сергей Слесарев заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Албека Ибраимова по статье «Коррупция» по эпизоду, связанному с его работой в бытность мэра столицы.

«Прошу прекратить уголовное дело по статье «Коррупция». Албеку Ибраимову вменяют незаконное выделение земельных участков в пользование. Однако он этим вопросом не занимался. Доказательств вины моего подзащитного нет. Поэтому прошу прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления», — сказал Сергей Слесарев.

Прокуроры выступили против, объяснив, что уголовное дело еще не рассмотрено по существу.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Кубанычбек Касымбеков отказал в удовлетворении ходатайства.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.