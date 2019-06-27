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Общество

Из 1 тысячи 700 возбужденных уголовных дел ГКНБ приостановил 737

В 2018-м Государственный комитет национальной безопасности расследовал 1 тысячу 700 уголовных дел. Об этом на координационном совещаним по вопросам коррупции заявил заместитель начальника следственного управления ГКНБ Максат Эсенбаев.

По его словам, из общего количества уголовных дел в суд направлено 367, приостановлено 737, прекращено 120.

«Сумма возмещенного ущерба по расследованным уголовным делам в прошлом году составила 282 миллиона 745 тысяч сомов, из них по направленным в суд — 126 млн 983 тысячи, по прекращенным делам — 9 миллионов. На депозитный счет ГКНБ возмещен ущерб на 13 миллионов 720 тысяч сомов», — сказал Максат Эсенбаев.
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