Из 1 тысячи 700 возбужденных уголовных дел ГКНБ приостановил 737

В 2018-м Государственный комитет национальной безопасности расследовал 1 тысячу 700 уголовных дел. Об этом на координационном совещаним по вопросам коррупции заявил заместитель начальника следственного управления ГКНБ Максат Эсенбаев.

По его словам, из общего количества уголовных дел в суд направлено 367, приостановлено 737, прекращено 120.

«Сумма возмещенного ущерба по расследованным уголовным делам в прошлом году составила 282 миллиона 745 тысяч сомов, из них по направленным в суд — 126 млн 983 тысячи, по прекращенным делам — 9 миллионов. На депозитный счет ГКНБ возмещен ущерб на 13 миллионов 720 тысяч сомов», — сказал Максат Эсенбаев.