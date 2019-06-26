27 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-11.00 — проспект Манаса, улица Абдымомунова;
- 9.00-17.00 — улица Бейшеналиевой, 35;
- 9.00-19.00 — улица Жукеева-Пудовкина, 7-й микрорайон;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улица Достоевского), «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Садырбаева, Абдрахманова, Кара-Коо, Он-Арча, Баба-Ата), отрезки улиц Толстого, Гагарина, Купянской, Репина, Раззакова, Киевской, КГПУ имени Арабаева;
- 9.30-12.00 — улица Медерова, 8;
- 9.30-19.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (0-2-я, 6-8-я улицы), «Кара-Жигач» (улицы Ысык-Кол, Оберон, Л.Толстого, Кок-Ойрок);
- 9.30-17.00 — улица Ибраимова, 32, 34, микрорайон «Аламедин-1», 34, 35, 38-42, 62-66, 70, 71, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Сон-Кол, Муромская);
- 10.00-15.00 — «Городок строителей», 1-16;
- 11.00-13.00 — отрезки улиц Исанова, Фрунзе, Кирова;
- 13.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч».
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Садовое (улица Мыканская), Лебединовка (улицы Пионерская, Чапаева, Луганская, Кирова, Восточная), Виноградное (улицы Школьная, Ломоносова, Виноградная, Советская, Токтогула, Восточная, Зеленая, новостройка), Нижняя Ала-Арча (улица Киргизская), Кара-Жигач (улица Пушкина, переулки Фрунзенский, Садовый), Воронцовка (улицы Школьная, Октябрьская, Средняя, Большая, Киргизская, Бигельдинова);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Пушкина, Пионерская, Ала-Арчинская), Первомайское (улицы Темирязева, Чмыря), Южный (улицы Гагарина, Вишневая), Фрунзе (улицы Западная, Садовая, Заречная, Институтская, Новая, Центральная), Комсомольское (улицы Набережная, Строительная);
- 9.30-17.00 — село Ак-Жол (улицы Школьная, Проектируемая);
- 10.00-15.00 — село Новопавловка (улицы Чон-Арык, Проектируемая, Гоголя, Терек-Суу);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Октябьская, Ленина, 50 лет Киргизии), Беш-Орюк (улица Токтогула), Толок (улицы Токтогула, Мира);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Полтавка (улица Партизанская), Орто-Суу (улица Сенирбаева), город Кара-Балта (улица Мира, 7, 9, 11, 13);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — села Новопокровка (район магазина «Норус», улицы Кирова, Кирпичная, 1-21, Садовая, 2-24, Ленина, Крупская, Мичурина, Белинского, Строительная, 3-35, Логвиненко, Мира), Хун-Чи.
3Ошская область
- 8.00-17.00 — город Ош (улицы Султанова, Раимкулова, Жаназакова, Толонбаева, Базарова, Шелковик, Алиева, Моминова, Молдо Нияза, Акыйкат, Айтиева, Раимбекова, 18, 20, 22, Алайская, 49, Айтиева, 8, 11, 13, 15а, 17б, Курманджан Датки, 211, 211а, 213, 213а, 233, Алиева, 190,192), села Чечме-Сай, Темир-Корук, Нойгут, Уч-Кемпир, Киров, Кызыл-Тейит, Жаны-Ноокат, Бак-Кочо, Тамак, Жаш, Калмак, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Тобо, Дон-Кыштак, Мин-Тамыр, город Ноокат, сельские управы Жазы, Жылалды, Нур-Абад.
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия.