19:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке организовали сбор помощи для пострадавших от взрывов в Арыси

В Бишкеке организован сбор помощи для пострадавших от взрывов в казахстанском городе Арыси. Об этом 24.kg сообщил инициатор благотворительной акции Жапар Усенов.

По его словам, предварительно сбор помощи продлится до 28 июня, после наличные деньги отправят в Казахстан.

Читайте по теме
Взрыв на военной базе в Казахстане. Жителей Арыси эвакуируют
«Свои личные деньги передали сотрудники аппарата президента. Мы собираем помощь наличными, продуктами, памперсами, средствами гигиены. Наличные средства мы переведем на счет депутата казахстанского парламента — он сейчас находится на месте событий. Если мы соберем большое количество помощи в натуральном виде, на выходных отправим ее в Шымкент. Обо всех сборах мы опубликуем отчет», — сказал Жапар Усенов.

Сбор помощи пострадавшим проводится в районе Дворца спорта города Бишкека, контактный телефон: +996555990555 (Чингиз Усенов). Деньги также можно отправить на «Элсом»: +996559022777.

Напомним, на одном из арсеналов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание. Оно повлекло взрывы боеприпасов. Личный состав Вооруженных сил РК занимается ликвидацией и минимизацией последствий взрывов. В Арыси проживают более 40 тысяч человек, их эвакуировали. На сегодня известно о 160 пострадавших, 18 из которых — дети.

Ссылка:
просмотров: 111
Версия для печати
Материалы по теме
Из-за взрывов в казахском городе Арыси отменили поезд Бишкек — Москва
Взрыв на военной базе в Казахстане. Жителей Арыси эвакуируют
АЗС взорвалась в казахстанском Шымкенте
Взрыв в Бишкеке. Для расследования инцидента создали комиссию
Взрыв на железной дороге. Взорвалось тепловое оборудование «Кыргыз темир жолу»
В Бишкеке около железной дороги взорвалась труба теплотрассы. Есть пострадавшие
МИД: Причастность гражданина Кыргызстана к взрыву в Киеве пока не подтверждена
Число погибших в результате взрыва на химзаводе в Китае возросло до 64 человек
Взрыв на АЗС в Оше. Одного из пострадавших перевели из реанимации
Взрыв на АЗС в Оше. Милиция проводит проверку
Популярные новости
Возле дома Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше собираются его сторонники Возле дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше собираются его сторонники
Алмазбек Атамбаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков брал у&nbsp;него деньги Алмазбек Атамбаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков брал у него деньги
Алмазбек Атамбаев заявил, что у&nbsp;него есть оружие и&nbsp;он&nbsp;ничего не&nbsp;боится Алмазбек Атамбаев заявил, что у него есть оружие и он ничего не боится
Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и&nbsp;грабли для Сооронбая Жээнбекова Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и грабли для Сооронбая Жээнбекова
Бизнес
Олимпийский комитет&nbsp;КР участвовал в&nbsp;открытии штаб-квартиры МОК в&nbsp;Швейцарии Олимпийский комитет КР участвовал в открытии штаб-квартиры МОК в Швейцарии
Акция! БТА Банк снизил процентную ставку по&nbsp;револьверной кредитной карте Акция! БТА Банк снизил процентную ставку по револьверной кредитной карте
Не&nbsp;ломайтесь и&nbsp;все получится. Мультимиллионер о&nbsp;секрете своего успеха Не ломайтесь и все получится. Мультимиллионер о секрете своего успеха
Mega iTV: любимые фильмы и&nbsp;сериалы в&nbsp;любое время Mega iTV: любимые фильмы и сериалы в любое время