В Бишкеке организовали сбор помощи для пострадавших от взрывов в Арыси

В Бишкеке организован сбор помощи для пострадавших от взрывов в казахстанском городе Арыси. Об этом 24.kg сообщил инициатор благотворительной акции Жапар Усенов.

По его словам, предварительно сбор помощи продлится до 28 июня, после наличные деньги отправят в Казахстан.

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«Свои личные деньги передали сотрудники аппарата президента. Мы собираем помощь наличными, продуктами, памперсами, средствами гигиены. Наличные средства мы переведем на счет депутата казахстанского парламента — он сейчас находится на месте событий. Если мы соберем большое количество помощи в натуральном виде, на выходных отправим ее в Шымкент. Обо всех сборах мы опубликуем отчет», — сказал Жапар Усенов.

Сбор помощи пострадавшим проводится в районе Дворца спорта города Бишкека, контактный телефон: +996555990555 (Чингиз Усенов). Деньги также можно отправить на «Элсом»: +996559022777.

Напомним, на одном из арсеналов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание. Оно повлекло взрывы боеприпасов. Личный состав Вооруженных сил РК занимается ликвидацией и минимизацией последствий взрывов. В Арыси проживают более 40 тысяч человек, их эвакуировали. На сегодня известно о 160 пострадавших, 18 из которых — дети.