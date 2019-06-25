«Безопасный город». Камеры по всему Кыргызстану установят только в 2020 году

Камеры видеофиксации по второму этапу проекта «Безопасный город» запустят только в 2020 году. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель главы Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров.

По его словам, вскрытие конкурсных заявок состоится 27 июня. После оценки квалификации и технических решений поставщики, прошедшие процедуру предквалификации, допускаются к следующему этапу конкурса на представление своих ценовых предложений, который длится 21 день. По результатам вскрытия ценовых предложений победа присуждается поставщику, предложившему наименьшую цену при условии внесения гарантийного обеспечения конкурсной заявки.

«Второй этап проекта «Безопасный город» охватит всю страну. После заключения договора подрядчику будет дано до года, чтобы получить разрешительные документы и установить аппаратно-программные комплексы. Подключение областей, скорее всего, будет поэтапным. Полноценный запуск проекта планируется только в следующем году», — отметил Кубаныч Шатемиров.

На втором эпате проекта планируется охватить аппаратно-программными комплексами 306 точек (266 стационарных и 40 передвижных).