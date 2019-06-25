13:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Безопасный город (330)

«Безопасный город». Камеры по всему Кыргызстану установят только в 2020 году

Камеры видеофиксации по второму этапу проекта «Безопасный город» запустят только в 2020 году. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель главы Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров.

По его словам, вскрытие конкурсных заявок состоится 27 июня. После оценки квалификации и технических решений поставщики, прошедшие процедуру предквалификации, допускаются к следующему этапу конкурса на представление своих ценовых предложений, который длится 21 день. По результатам вскрытия ценовых предложений победа присуждается поставщику, предложившему наименьшую цену при условии внесения гарантийного обеспечения конкурсной заявки.

«Второй этап проекта «Безопасный город» охватит всю страну. После заключения договора подрядчику будет дано до года, чтобы получить разрешительные документы и установить аппаратно-программные комплексы. Подключение областей, скорее всего, будет поэтапным. Полноценный запуск проекта планируется только в следующем году», — отметил Кубаныч Шатемиров.

На втором эпате проекта планируется охватить аппаратно-программными комплексами 306 точек (266 стационарных и 40 передвижных).
Ссылка:
просмотров: 91
Версия для печати
Материалы по теме
«Безопасный город». Смертность на дорогах Бишкека снизилась на 52,9 процента
«Безопасный город». Хулиганы залепили камеру жвачкой
«Безопасный город». В бюджет от штрафов поступило более 122 миллионов сомов
«Безопасный город». Хулиган пытался повредить камеру
«Безопасный город». В ГУОБДД пояснили, почему инспекторы стоят возле камер
«Безопасный город». Инспекторы ловят нарушителей в зоне действия видеокамер
«Безопасный город». Из-за дорожных работ водители идут на массовые нарушения ПДД
«Безопасный город». Водители просят решить вопрос с пробками на улице Чапаева
«Безопасный город». Водителя оштрафовали за пересечение отсутствующей стоп-линии
«Безопасный город». В бюджет от штрафов поступило более 100 миллионов сомов
Популярные новости
Возле дома Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше собираются его сторонники Возле дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше собираются его сторонники
Алмазбек Атамбаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков брал у&nbsp;него деньги Алмазбек Атамбаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков брал у него деньги
Алмазбек Атамбаев заявил, что у&nbsp;него есть оружие и&nbsp;он&nbsp;ничего не&nbsp;боится Алмазбек Атамбаев заявил, что у него есть оружие и он ничего не боится
Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и&nbsp;грабли для Сооронбая Жээнбекова Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и грабли для Сооронбая Жээнбекова
Бизнес
Акция! БТА Банк снизил процентную ставку по&nbsp;револьверной кредитной карте Акция! БТА Банк снизил процентную ставку по револьверной кредитной карте
Не&nbsp;ломайтесь и&nbsp;все получится. Мультимиллионер о&nbsp;секрете своего успеха Не ломайтесь и все получится. Мультимиллионер о секрете своего успеха
Mega iTV: любимые фильмы и&nbsp;сериалы в&nbsp;любое время Mega iTV: любимые фильмы и сериалы в любое время
Как легко проверить и&nbsp;выгодно оплатить штрафы ДПС? Как легко проверить и выгодно оплатить штрафы ДПС?