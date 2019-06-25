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Общество
Сюжет: Безопасный город (330)

«Безопасный город». Смертность на дорогах Бишкека снизилась на 52,9 процента

После запуска проекта «Безопасный город» смертность на дорогах Бишкека снизилась на 52,9 процента. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель главы Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров.

По его словам, «Безопасный город» позволил снизить смертность на дорогах. Количество ДТП в столице снизилось на 3,5 процента. В Чуйской области смертность на дорогах снизилась на 37,2 процента.

По состоянию на 24 июня зафиксировано 211 тысяч 384 нарушения, из которых оплачено 89 тысяч 980 постановлений (42,6 процента) на 125 миллионов 730 тысяч сомов.
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