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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (140)

У экс-президента Алмазбека Атамбаева нет депозитного счета

У экс-президента Алмазбека Атамбаева нет депозитного счета. В СДПК отметили, что бывшего главу государства даже не уведомили, что Первомайский районный суд разрешил выемку из коммерческих банков докуменетов по депозитным счетам и ячейкам семьи Алмазбека Атамбаева.

По словам официального представителя партии Кундуз Жолдубаевой, лично у Алмазбека Атамбаева нет депозитного счета, тем более банковской ячейки. «Да и никто из членов семьи не арендует ячейки. Единственный депозитный счет в банке есть у Раисы Атамбаевой, его и арестовали. Более того, в списке лиц, в отношении которых суд принял соответствующее решение, оказались все родственники. Список настолько некорректен, что в нем оказался даже покойный брат Раисы Атамбаевой», — отметила Кундуз Жолдубаева.

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В списке также значится бывший глава 9-го управления ГКНБ Дамир Мусакеев, который, подчеркнула Кундуз Жолдубаева, никак не вписывается в число родственников. «Да и у него, насколько нам известно, никогда не было ни депозитов, ни тем более ячеек. Понятно, что властям важно хоть что-то «накопать» на семью экс-президента, чтобы отвлечь внимание от другой семьи», — сказала Кундуз Жолдубаева.

В минувший четверг, 20 июня, парламент направил заключение спецкомиссии в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего главы государства.
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