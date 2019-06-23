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Общество

Банковские счета всех членов семьи Атамбаева будут проверены. Решение суда

Военная прокуратура Кыргызстана направила в суд ходатайство о выемке финансовых и банковских документов в рамках следственных мероприятий в отношении экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщили в Генеральной прокуратуре.

Первомайский районный суд Бишкека вынес решение о разрешении выемки из комммерческих банков документов по всем депозитным счетам и ячейкам Алмазбека Атамбаева и членов его семьи, а также близких родственников и приближенных.

Проверке подвергнутся депозитные счета и банковские ячейки, принадлежайшие Алмазбеку Атамбаеву, Раисе Атамбаевой, Кадырбеку Атамбаеву, Алие Шагиевой, Сеилбеку Атамбаеву, Сейитбеку Атамбаеву, Диане Атамбаевой,  Динаре Атамбаевой, Нурбеку Шаршенову, Луизе Шагиевой, Альбине Шагиевой, Артуру Байбурину, Лилие Байбуриной, Жибек Рахмаджановой, Аэлите Сатыбалдиевой, Раису Бектемирову, Рамилю Шагиеву, Азизу Темирбекову, Пархати Субихи, Ахмету Кая, Дамиру Мусакееву, Кайрату Абдуллаеву.

  
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