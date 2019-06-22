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Общество

Алмазбек Атамбаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков брал у него деньги

Сегодня на встрече со сторонниками экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков брал у него деньги.

По словам Атамбаева, он верил тем, кто был с ним рядом на протяжении 24 лет, однако за последний год и семь месяцев у него открылись глаза.

«Сейчас мы смотрим на мультимиллионеров во главе с Сооронбаем. Они тоже были рядом со мной и брали у меня деньги. Я тоже верил, что у них нет ни копейки денег. Слава богу, у меня на протяжении года и семи месяцев открылись глаза. Я узнал, кто был со мной рядом», — сказал он.

Экс-глава КР добавил, что если бы сейчас те, кого судят за коррупцию, — Кубанычбек Кулматов и Сапар Исаков — продолжили работать, в казну поступало бы доходов в три раза больше.

«Под видом борьбы с коррупцией на самом деле они не могут закрыть рот одному человеку, который говорит правду. Я буду говорить правду, пока я жив. Мне власть не нужна, мне народ нужен. Мне нужно будущее народа. Вы сами видите тех, кто якобы борется с коррупцией. Конечно, и моя вина есть в том, что я верил этим людям в свое время», — рассказал Алмазбек Атамбаев.
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