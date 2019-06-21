10:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея (40)

По коррупции при реконструкции Исторического музея начинается судебный процесс

25 июня в Первомайском районном суде столицы начнется разбирательство по уголовному делу о реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате и Исторического музея. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов. 

Читайте по теме
Ремонт Исторического музея. Процесс будет вести судья, посадивший Текебаева
По его словам, Бишкекский городской суд не удовлетворил ходатайство защиты об исключении из материалов дела ряда доказательств. 

«Речь об акте экспертизы Торгово-промышленной палаты (ТПП). Некий эксперт в устном порядке опросил реализаторов нескольких торговых точек о стоимости товара, аналогичного использованному при реконструкции музея. При этом закон о ТПП и ее устав предписывают, что палата может проводить экспертизы только по контролю качества, количества и комплектности товаров. Определение уровня рыночной цены не входит в компетенцию Кыргызэкспертизы при ТПП. Более того, экспертиза сделана за полгода до того, как следователь ее назначил. При таком перевернутом порядке права подозреваемого на участие в производстве экспертизы реализовать невозможно, она уже готова», — пояснил Нурбек Токтакунов и добавил, что тем самым вторая инстанция поощряет следствие, проведенное с грубыми нарушениями процессуальных норм, а значит, рассчитывать на объективность судов не приходится. 

Напомним, что четверо обвиняемых по уголовному делу о ремонте Исторического музея заключили договор о сотрудничестве. 

Читайте по теме
Ремонт Исторического музея. Счетная палата подтвердила нерациональные траты

Уголовное дело в отношении замглавы Госстроя Алмазбека Абдыкарова, экс-директора департамента жилищно- гражданского строительства Шайбека Атамбекова, его заместителя Улукбека Матисакова, одного из учредителей ОсОО «СМУ-3» Айдарбека Мендеева выделили в отдельное производство.

Фигурантами проходят бывшая заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева и экс-премьер-министр Сапар Исаков. 

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Ссылка:
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт Исторического музея. Счетная палата подтвердила нерациональные траты
Почему Кыргызстан может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, рассказал депутат
Генпрокуратура изучит материалы о ремонте Исторического музея
Популярные новости
Почему депутаты не&nbsp;могут лишить неприкосновенности Атамбаева. Ответ Бекназарова Почему депутаты не могут лишить неприкосновенности Атамбаева. Ответ Бекназарова
Алмазбек Атамбаев действительно владеет участком на&nbsp;Иссык-Куле Алмазбек Атамбаев действительно владеет участком на Иссык-Куле
Верховный суд пересмотрит дело Текебаева по&nbsp;вновь открывшимся обстоятельствам Верховный суд пересмотрит дело Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам
Азимбек Бекназаров отказался встречаться с&nbsp;Сооронбаем Жээнбековым. Почему? Азимбек Бекназаров отказался встречаться с Сооронбаем Жээнбековым. Почему?
Бизнес
Интернет-трафик в&nbsp;Кыргызстане растет, увеличивается емкость сети 4G&nbsp;LTE ​ Интернет-трафик в Кыргызстане растет, увеличивается емкость сети 4G LTE ​
Кто режиссирует скандал в&nbsp;Национальном госпитале? Кто режиссирует скандал в Национальном госпитале?
ОАО &laquo;МАМ&raquo; помогло швейному цеху, где будут работать выпускники детдомов ОАО «МАМ» помогло швейному цеху, где будут работать выпускники детдомов
MegaPay: экономьте при оплате штрафов с&nbsp;помощью уникального счетчика MegaPay: экономьте при оплате штрафов с помощью уникального счетчика