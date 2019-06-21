По коррупции при реконструкции Исторического музея начинается судебный процесс

25 июня в Первомайском районном суде столицы начнется разбирательство по уголовному делу о реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате и Исторического музея. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов.
«Речь об акте экспертизы Торгово-промышленной палаты (ТПП). Некий эксперт в устном порядке опросил реализаторов нескольких торговых точек о стоимости товара, аналогичного использованному при реконструкции музея. При этом закон о ТПП и ее устав предписывают, что палата может проводить экспертизы только по контролю качества, количества и комплектности товаров. Определение уровня рыночной цены не входит в компетенцию Кыргызэкспертизы при ТПП. Более того, экспертиза сделана за полгода до того, как следователь ее назначил. При таком перевернутом порядке права подозреваемого на участие в производстве экспертизы реализовать невозможно, она уже готова», — пояснил Нурбек Токтакунов и добавил, что тем самым вторая инстанция поощряет следствие, проведенное с грубыми нарушениями процессуальных норм, а значит, рассчитывать на объективность судов не приходится.
Напомним, что четверо обвиняемых по уголовному делу о ремонте Исторического музея заключили договор о сотрудничестве.
Уголовное дело в отношении замглавы Госстроя Алмазбека Абдыкарова, экс-директора департамента жилищно- гражданского строительства Шайбека Атамбекова, его заместителя Улукбека Матисакова, одного из учредителей ОсОО «СМУ-3» Айдарбека Мендеева выделили в отдельное производство.
Фигурантами проходят бывшая заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева и экс-премьер-министр Сапар Исаков.
В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.