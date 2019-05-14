Ремонт Исторического музея. Счетная палата подтвердила нерациональные траты

Счетная палата Кыргызстана провела аудит исполнения бюджета и освоения средств республиканского бюджета, выделенных на капитальные вложения, в Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства за 2017 год.

Отмечено, что заявки в Министерство финансов на финансирование объектов подавались без учета наличия неосвоенных остатков и дебиторской задолженности. Перечислялись не предусмотренные договорами авансовые платежи.

По областным управлениям капитального строительства выявили завышения стоимости работ по 97 объектам на 60 миллионов сомов.

По Государственному историческому музею для проведения проектирования и капитального ремонта выбрали подрядчиков без определения объемов, сумм и сроков выполнения работ, проектно-сметной документации. Поставлено оборудование, не соответствующее утвержденной концепции музея, на 562,6 тысячи евро.

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Стоимость завезенных материалов превышает цену аналогичных, имеющихся на внутреннем рынке Кыргызстана на 3,8 миллиона сомов. По принятым актам работ завышение их стоимости составило 68,9 миллиона сомов.

В рамках возбужденных уголовных дел по капитальному ремонту Исторического музея, строительству школы в Баткенской области материалы аудита направлены в правоохранительные органы.

По собственной инициативе Счетная палата направила в правоохранительные органы материалы по завышениям при строительстве объектов в Джалал-Абаде и Чаткальском районе.

По факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея, 13 июля 2018 года возбудили уголовное дело. Неправомерные действия должностных лиц ДЖГС и руководства ОсОО «СМУ-3» привели к незаконному использованию бюджетных средств на общую сумму 118 миллионов 215 тысяч 200 сомов.

Музей до сих пор закрыт.