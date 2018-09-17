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Власть

Почему Кыргызстан может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, рассказал депутат

Уделить больше внимания сфере культуры попросил сегодня депутат Жогорку Кенеша Садык Шер-Нияз министра финансов Адылбека Касымалиева на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, науке, образованию, культуре и здравоохранению.

«Мы $18 миллионов потратили на демонтаж трубы ТЭЦ, сколько денег проели в Историческом музее. Но как речь о культуре, так сразу же секвестирование. Вы на 60 процентов сократили расходы», — сказал нардеп.

Садык Шер-Нияз, говоря о ремонте Исторического музея, добавил, что Кыргызстан может скоро войти в Книгу рекордов Гиннесса тем, что в стране начали воровать у истории.

«Вы должны поменять свое отношение к культуре, без нее не может быть народа», — сказал депутат. 

По его словам, в республике проживают четыре народных артиста СССР, которые получают нищенскую пенсию. «Я три года прошу повысить им пенсию, но не могу достучаться», — сказал Садык Шер-Нияз.
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