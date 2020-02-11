15:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Суд по Историческому музею. Свидетель о том, какие указания давал Сапар Исаков

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Судья сообщил, что Шайбек Атамбеков — экс-директор департамента жилищно-гражданского строительства находится на амбулаторном лечении. Председательствующему передали подтверждающий документ.

Ранее на судебном заседании Шайбеку Атамбекову было предписано присутствовать на сегодняшнем процессе в случае возникновения дополнительных вопросов, потому что суд выявил расхождения в показаниях свидетелей.

Читайте по теме
Суд по Историческому музею. Показания свидетелей расходятся

Процесс продолжился допросом директора ОсОО «СМУ-3» Айдарбека Мендеева. Он рассказал, что в 2017 году на совещании в рабочем кабинете бывшего премьер-министра Сапара Исакова было сказано, что договор о реконструкции Исторического музея будет подписан исключительно с немецкой компанией. Экс-заместитель главы Госстроя Алмаз Абдыкаров предложил рассмотреть и другие варианты.

«Однако Сапар Исаков сказал, что на это уже нет времени и договор мы будем заключать с немецкой компанией. На этом совещание и закончилось», — рассказал Айдарбек Мендеев.

Он также добавил, что от заключения данного договора ОсОО не получило никакой прибыли — только ущерб.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143268/
просмотров: 797
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по Историческому музею. Показания свидетелей расходятся
Суд по Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова
Суд по Историческому музею. Свидетель рассказал, почему договор заключили в евро
Суд по Историческому музею. Свидетель заявил: Сапар Исаков не давил на него
Суд по ремонту Исторического музея. Гособвинение требует явки Сапара Исакова
Идет реформа. Директор Исторического музея прокомментировал увольнения
Сотрудники Исторического музея жалуются на необоснованные увольнения
Сапар Исаков поздравил журналистов с Новым годом
Суд по ремонту Исторического музея. Отвод председательствующему отклонен
Суд по ремонту Исторического музея. Председательствующему заявлен отвод
Популярные новости
Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и&nbsp;Сортобе не&nbsp;уезжать в&nbsp;Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
Пострадавшим в&nbsp;Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки Пострадавшим в Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки
Конфликт в&nbsp;Масанчи. Пограничники Кыргызстана продолжают усиленно нести службу Конфликт в Масанчи. Пограничники Кыргызстана продолжают усиленно нести службу
Бизнес
Целых 50&nbsp;ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на&nbsp;соцсети и&nbsp;мессенджеры Целых 50 ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на соцсети и мессенджеры
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
11 февраля, вторник
15:44
Ушел сам, никто не просил. Жениш Разаков о том, почему подал в отставку Ушел сам, никто не просил. Жениш Разаков о том, почему...
15:41
В Бишкеке около школы гулял волк
15:28
Дело Зилалиева. Снять арест с имущества родственников просит адвокат
15:26
Ситуация на границе. На всех КПП дежурят медики
15:16
Суд по Историческому музею. Свидетель о том, какие указания давал Сапар Исаков