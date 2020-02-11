Суд по Историческому музею. Свидетель о том, какие указания давал Сапар Исаков

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Судья сообщил, что Шайбек Атамбеков — экс-директор департамента жилищно-гражданского строительства находится на амбулаторном лечении. Председательствующему передали подтверждающий документ.

Ранее на судебном заседании Шайбеку Атамбекову было предписано присутствовать на сегодняшнем процессе в случае возникновения дополнительных вопросов, потому что суд выявил расхождения в показаниях свидетелей.

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Процесс продолжился допросом директора ОсОО «СМУ-3» Айдарбека Мендеева. Он рассказал, что в 2017 году на совещании в рабочем кабинете бывшего премьер-министра Сапара Исакова было сказано, что договор о реконструкции Исторического музея будет подписан исключительно с немецкой компанией. Экс-заместитель главы Госстроя Алмаз Абдыкаров предложил рассмотреть и другие варианты.

«Однако Сапар Исаков сказал, что на это уже нет времени и договор мы будем заключать с немецкой компанией. На этом совещание и закончилось», — рассказал Айдарбек Мендеев.

Он также добавил, что от заключения данного договора ОсОО не получило никакой прибыли — только ущерб.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.