Испытано на себе. Как сдать экзамен в патрульную милицию?

В Бишкеке проходит конкурсный отбор во вновь созданную Патрульную службу милиции (ПСМ). Впервые при отборе в милицейское подразделение проводится тестирование.

Читайте по теме Патрульная милиция. Кто станет инспектором и чего ожидать

Корреспондент 24.kg попробовала сама сдать тест и набрать необходимый для прохождения балл.

Два дня желающие стать инспекторами ПСМ сдавали экзамен в Академии МВД. Это обязательное условие и один из главных этапов конкурсного отбора. Всего поступило около одной тысячи заявок, в первый день тест сдали 800 человек, во второй — остальные 200. Впереди собеседование и проверка физической подготовки.

Инспектором ПСМ может стать абсолютно любой желающий – будь то действующий сотрудник или обычный гражданский человек.

На сайте http://testing.kg/ort/12/welcome можно предварительно подготовиться к основному тестированию. Из предложенных трех десятков вопросов удалось правильно ответить на 18. Это оказалось не так-то легко. Конкурсантам, чтобы сдать тест, достаточно лишь девяти правильных ответов, это 30 процентов. Но и это оказалось для многих не по силам.

Казалось бы, на такое небольшое количество вопросов можно с легкостью ответить, но все оказалось не так просто.

Тест на чтение и понимание трех текстов нужно пройти за час. К каждому вопросу экзаменаторы предлагают четыре варианта ответа. И только один из них верный.

Ожидалось, что сложность вопросов идет по нарастающей, и первые ответы будут даваться легко. Но не тут-то было. Отдельные вопросы и ответы получились настолько замысловатыми, что на обдумывание уходило по несколько минут. А на некоторые вопросы пришлось отвечать наугад, поскольку время поджимало.

На первый взгляд все выглядит легко: читай текст — отвечай на вопросы. Сложность заключается в том, что тексты довольно объемные, состоят из нескольких абзацев. Это отрывки из книг, научных статей, интервью и другое. Вопросы не только общие, но и конкретные, что приходится иногда возвращаться к тексту и перечитывать отдельные абзацы.

В одном из заданий нужно было прочесть интервью с психологом. Варианты ответа на вопрос, что это было: интервью со специалистом, рассказ журналиста, диалог двух ученых, монолог педагога психолога.

Пожалуй, это один из примеров самых легких вопросов. Журналист легко отличит жанры, но сможет ли это сделать претендент на должность в дорожную милицию?

Тем более ему будет нелегко сравнить два абзаца и уточнить, что это — пояснение, обобщение, опровержение или повторение. Не каждый журналист справится с таким заданием. С уверенностью жму «обобщение», а оказалось «пояснение». Пятый вопрос провален!

Как и 29-й: Почему авторы обоих текстов озабочены тем, что люди стали мало читать? Варианты ответа такие: а) потому что книги в магазинах стали меньше продаваться; б) потому что у человека, который мало читает, плохо развивается мышление и речь; в) потому что дети, которые мало читают, много времени проводят за компьютером; г) потому что, когда люди читают, они перестают общаться между собой.

Тут как минимум три правильных ответа.

Неверным ответ был и на вопрос № 17. Он звучит так: Что является аргументом в пользу высказывания: «Языки действительно влияют на оценку человеком одинаковых событий»?

Вопрос задавался к тексту о том, что человек, знающий два языка, не может правильно сформулировать мысль на них одинаково. К примеру, если сначала озвучить мысль по-русски, а затем перевести ее на английский, она станет беднее. В тексте в качестве примера указали эксперимент, проведенный с несколькими женщинами — им показывали ролик на английском и испанском языках.

Если английскую речь представительницы прекрасного пола оценили как депрессивную, то испанская - им показалась более оптимистичной.

Варианты ответа: а) двуязычные женщины относились к англоязычным показам хуже, чем инспаноязычным; б) если мысль сформулировать по-русски, а затем перевести ее на английский язык, она обеднится; в) дети, которые учатся не на родном языке, показывают лучшие мыслительные способности; г) Пушкин и Достоевский, зная по несколько языков, создавали гениальные произведения.

Уверенно отвечаю «б». Правильным оказался вариант «а».

В целом тест не самый сложный, если к нему подойти более обдуманно и внимательно. Но отвечать на вопросы, как семечки щелкать, не получится. И одного часа тут явно мало. Хотя, как показал эксперимент, можно уложиться и в 40 минут, показав результат вдвое лучше требуемого для прохождения.

Учитывая сложность вопросов и небольшое количество времени, можно сделать вывод, что пороговый балл наберут далеко не все конкурсанты. Сколько кандидатов набрали нужное количество баллов, будет известно уже в ближайшее время. Будет ли объявлен повторный конкурс, если их будет меньше требуемого количества? Пока ни в МВД, ни в комиссии ответа на этот вопрос нет.