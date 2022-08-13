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Общество

Конкурс директоров. В Оше из 359 кандидатов успешно сдали тест 88 человек

В Оше завершилось компьютерное тестирование на вакантные должности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«Подал документы 541 претендент. На первом этапе конкурса 169 кандидатов сдали неполный пакет документов, из-за чего не были допущены ко второму этапу. К тесту допущены 372 кандидата, однако участвовали 359, 13 не пришли на тестирование. В итоге 88 претендентов набрали пороговый балл и выше», — говорится в сообщении.

Напомним, в Джалал-Абаде из 220 человек, принявших участие в компьютерном тестировании, лишь 61 претендент набрал пороговый балл и выше. В Баткенской области из 147 участников порог преодолели 60 человек.

Согласно указу президента, к началу нового учебного года сменить директоров должны в 966 школах, поскольку они занимают должность более пяти лет. Пока они продолжают исполнять обязанности до назначения новых руководителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242303/
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