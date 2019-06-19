«Безопасный город». В ГУОБДД пояснили, почему инспекторы стоят возле камер

В ГУОБДД МВД КР 24.kg пояснили, почему инспекторы стоят на перекрестках, оборудованных камерами фиксации нарушений.

Посты УОБДД выставляются на аварийно опасных участках по необходимости. Инспекторы принимают меры к нарушителям за нарушения, которые не фиксируют камеры, а также обеспечивают безопасность дорожного движения при возникновении заторов.

Двойных штрафов за одно и то же нарушение не будет. «Если участники дорожного движения не будут нарушать ПДД, то камеры фото- и видеофиксации не будут фиксировать, а инспекторы не будут составлять протоколы», — пояснили в ГУОБДД.

Ранее читатели рассказали, что инспекторы ловят нарушителей в зоне действия камер «Безопасного города».