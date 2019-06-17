Суд над экс-мэрами. Кубанычбек Кулматов просит разделить дела

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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Напомним, что четыре уголовных дела по разным эпизодам объединены в одно. Ранее юристы уже просили разделить эти дела с аналогичным ходатайством.

Адвокат Кубанычбека Кулматова Сергей Слесарев отметил, что пока эти дела не будут разбиты, суд не начнет рассматривать по существу. Юрист также просил прекратить уголовное дело в отношении Албека Ибраимова по эпизоду строительства школы в «Калыс-Ордо». Суд отказал.

Председательствующий судья Кубанычбек Касымбеков отклонил все ходатайства защиты.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим лицам.