Суд над экс-мэрами. Адвокат просит прекратить дело в отношении Албека Ибраимова

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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Адвокат Сергей Слесарев выступил с ходатайством о выделении дела в отношении Албека Ибраимова в отдельное производство. Он отметил, что речь об эпизоде с продажей ведомственного пансионата ТНК «Дастан» «Солнечный берег». Однако суд отказал.

«Тогда прошу прекратить это дело ввиду отсутствия состава преступления. Мой подзащитный в то время, когда был продан пансионат, не был директором ТНК «Дастан». Как он мог что-то продать, когда не имел таких полномочий», — сказал Сергей Слесарев.

Албек Ибраимов напомнил, что экс-глава ТНК «Дастан» Юрий Васильев признал свою вину, заключил сделку со следствием, а он, Албек Ибраимов, к этому пансионату никакого отношения не имеет.

Председательствующий судья Кубанычбек Касымбеков также отклонил ходатайство отложить процесс из-за неявки представителя потерпевшей стороны.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим лицам.