Скандал в ФПК. Уголовное дело в отношении председателя не возбуждено

В Федерации профсоюзов Кыргызстана продолжается противостояние члена ФПК Канатбека Осмонова и председателя Мирбека Асанакунова.

Читайте по теме Конфликт в Федерации профсоюзов. Адвокат нашла свидетеля подлога документов вердикт горсуда о том, что пост главы ФПК он занимает незаконно. Заседания все время откладываются по надуманным причинам. Следующее должно состояться 17 июня», — сказала Анара Кыштобаева.

Юрист добавила, что как только ГСБЭП возбудит дело по подделке документов, она представит свидетеля, который даст показания против Мирбека Асанакунова.

Члены Федерации профсоюзов не раз выступали за отставку Мирбека Асанакунова. Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело в отношении главы Федерации профсоюзов по факту подделки документов, но расследование прекратили за истечением срока давности.