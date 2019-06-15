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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (137)

Скандал в ФПК. Уголовное дело в отношении председателя не возбуждено

В Федерации профсоюзов Кыргызстана продолжается противостояние члена ФПК Канатбека Осмонова и председателя Мирбека Асанакунова.

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По словам адвоката Канатбека Осмонова Анары Кыштобаевой, она просит привлечь Мирбека Асанакунова к уголовной ответственности еще по трем статьям УК КР — «Подлог», «Фальсификация» и «Лжесвидетельство». Но пока ее прошение в Финполе не удовлетворили. Кроме того, ГСБЭП направила в городскую прокуратуру прошение об отмене постановления о прекращении дела по статье «Подделка документов» УК КР. Но ответа нет до сих пор. «Все ожидают решения Верховного суда, куда обратился ответчик, чтобы обжаловать вердикт горсуда о том, что пост главы ФПК он занимает незаконно. Заседания все время откладываются по надуманным причинам. Следующее должно состояться 17 июня», — сказала Анара Кыштобаева.

Юрист добавила, что как только ГСБЭП возбудит дело по подделке документов, она представит свидетеля, который даст показания против Мирбека Асанакунова. 

Члены Федерации профсоюзов не раз выступали за отставку Мирбека Асанакунова. Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело в отношении главы Федерации профсоюзов по факту подделки документов, но расследование прекратили за истечением срока давности.

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