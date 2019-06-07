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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (131)

Конфликт в Федерации профсоюзов. Адвокат нашла свидетеля подлога документов

В Федерации профсоюзов Кыргызстана продолжается противостояние члена ФПК Канатбека Осмонова и председателя Мирбека Асанакунова.

Адвокат Канатбека Осмонова Анара Кыштобаева рассказала 24.kg, что, несмотря на решение Бишкекского городского суда, по которому Мирбек Асанакунов призан нелегитимным главой федерации, он не подает в отсавку. «Ответчик обратился в Верховный суд, и непонятно на каком основании, но ВС КР приостановил вердикт второй инстанции до рассмотрения кассации», — сказала Анара Кыштобаева.

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Она указала, что ГСБЭП ходатайствует об отмене постановления о прекращении дела по статье «Подделка документов» УК КР. Дополнительно сама юрист просит привлечь Мирбека Асанакунова к уголовной ответственности еще по трем статьям УК КР — «Подлог», «Фальсификация» и «Лжесвидетельство». Но пока ее прошение в Финполе не удовлетворили.

«Я нашла свидетеля, который рассказывает, как совершалась подделка. Но он опасается за свою жизнь, поэтому назвать его имя и фамилию не могу. Но он готов дать показания в суде», — пояснила Анара Кыштобаева.

Члены Федерации профсоюзов не раз выступали за отставку Мирбека Асанакунова. Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело в отношении главы Федерации профсоюзов по факту подделки документов, но расследование прекратили за истечением срока давности.
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