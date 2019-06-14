Как танкисты в Кыргызстане готовятся к международным соревнованиям по биатлону

Команда танкистов Сухопутных войск Вооруженных сил Кыргызстана начала подготовку к танковому биатлону, который пройдет в августе в учебно-тактическом комплексе «Алабино» (Российская Федерация). Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.

По ее данным, команда сформирована из наиболее опытных и подготовленных военнослужащих.

Фото пресс-службы Генштаба ВС КР. Подготовка к танковому биатлону-2019

«На полигоне «Эдельвейс» в Балыкчи танкисты трех лучших экипажей Кыргызстана обкатывают машины, отрабатывают навыки точной стрельбы и прохождения полосы препятствий, специальные навыки вождения. Помимо практики, танкисты изучают материальную часть танка, элементы вождения со стрельбой в составе экипажа, выполняют нормативы по стрельбе из танка с места и на ходу», — отметили в пресс-службе.

Фото пресс-службы Генштаба ВС КР. Подготовка к танковому биатлону-2019

Танковый биатлон — прикладные состязания между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на танках основного и дополнительного вооружения среди разных вооруженных сил стран мира. Традиционно проводится на полигоне «Алабино» в Московской области. Согласно информации Министерства обороны Российской Федерации, данный вид военно-прикладного спорта был изобретен летом 2013 года.

Фото пресс-службы Генштаба ВС КР. Подготовка к танковому биатлону-2019

Команды из Кыргызстана участвуют в соревнованиях с 2014-го, но ни разу не заняли призового места. Лучший результат — 6-е место в 2015 году.

Фото пресс-службы Генштаба ВС КР. Подготовка к танковому биатлону-2019

Состязания проходят в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2019». Министерство обороны РФ уже открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм — 2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону.