16:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Как танкисты в Кыргызстане готовятся к международным соревнованиям по биатлону

Фото пресс-службы Генштаба ВС КР. Подготовка к танковому биатлону-2019

Команда танкистов Сухопутных войск Вооруженных сил Кыргызстана начала подготовку к танковому биатлону, который пройдет в августе в учебно-тактическом комплексе «Алабино» (Российская Федерация). Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.

По ее данным, команда сформирована из наиболее опытных и подготовленных военнослужащих.

пресс-службы Генштаба ВС КР
Фото пресс-службы Генштаба ВС КР. Подготовка к танковому биатлону-2019
«На полигоне «Эдельвейс» в Балыкчи танкисты трех лучших экипажей Кыргызстана обкатывают машины, отрабатывают навыки точной стрельбы и прохождения полосы препятствий, специальные навыки вождения. Помимо практики, танкисты изучают материальную часть танка, элементы вождения со стрельбой в составе экипажа, выполняют нормативы по стрельбе из танка с места и на ходу», — отметили в пресс-службе.

пресс-службы Генштаба ВС КР
Фото пресс-службы Генштаба ВС КР. Подготовка к танковому биатлону-2019

Танковый биатлон — прикладные состязания между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на танках основного и дополнительного вооружения среди разных вооруженных сил стран мира. Традиционно проводится на полигоне «Алабино» в Московской области. Согласно информации Министерства обороны Российской Федерации, данный вид военно-прикладного спорта был изобретен летом 2013 года.

пресс-службы Генштаба ВС КР
Фото пресс-службы Генштаба ВС КР. Подготовка к танковому биатлону-2019

Команды из Кыргызстана участвуют в соревнованиях с 2014-го, но ни разу не заняли призового места. Лучший результат — 6-е место в 2015 году.

пресс-службы Генштаба ВС КР
Фото пресс-службы Генштаба ВС КР. Подготовка к танковому биатлону-2019

Состязания проходят в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2019». Министерство обороны РФ уже открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм — 2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону.
Ссылка:
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
Команда Кыргызстана прошла в полуфинал «Танкового биатлона»
Определились соперники Кыргызстана в «Танковом биатлоне»
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке адвокат требует наказать сотрудницу УОБДД за&nbsp;незнание закона В Бишкеке адвокат требует наказать сотрудницу УОБДД за незнание закона
Чиновник объяснил, почему уродливое здание в&nbsp;центре Бишкека закрыли баннером Чиновник объяснил, почему уродливое здание в центре Бишкека закрыли баннером
С&nbsp;12&nbsp;по&nbsp;15&nbsp;июня на&nbsp;центральных дорогах Бишкека перекроют движение С 12 по 15 июня на центральных дорогах Бишкека перекроют движение
Песни-пляски или речи с&nbsp;&laquo;какашками&raquo;? У&nbsp;Алмазбека Атамбаева есть канал на&nbsp;YouTube Песни-пляски или речи с «какашками»? У Алмазбека Атамбаева есть канал на YouTube
Бизнес
Михаил Шубин: На&nbsp;Джеруе работаем строго по&nbsp;законодательству Кыргызстана Михаил Шубин: На Джеруе работаем строго по законодательству Кыргызстана
В&nbsp;городе&nbsp;Ош официально открыт офис Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; В городе Ош официально открыт офис Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Алтынбек Намазалиев: Не&nbsp;намерен оправдываться, но&nbsp;готов представить факты Алтынбек Намазалиев: Не намерен оправдываться, но готов представить факты
ОАО &laquo;МАМ&raquo; просит всех пассажиров заблаговременно приезжать в&nbsp;столичный аэропорт ОАО «МАМ» просит всех пассажиров заблаговременно приезжать в столичный аэропорт