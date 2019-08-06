Участников Международных армейских игр познакомили с культурой Кыргызстана

Участников Международных армейских игр — 2019, которые проходят в России, познакомили с культурой, историей, бытом, обычаями и национальной кухней Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВС КР.

Уточняется, что программа игр предусматривает проведение дней национальных культур каждого государства-участника.

Для участников и гостей провели выставку с кыргызским этнос-кочевьем, где они смогли познакомиться с бытом, традициями, укладом и произведениями искусства древних кыргызов.

«Гости с удовольствием участвовали в национальных играх и посмотрели традицию разрезания пут — тушоо кесуу. Кроме того, они смогли попробовать традиционные блюда кыргызской кухни и национальные напитки. Завершился день культуры концертом», — подчеркнули в Генштабе.

Отметим, что Международные армейские игры проводятся на территории России с 2015 года. В соревнованиях принимают участие подразделения вооруженных сил стран — участниц игр. Кыргызстанцы принимают участие в танковом биатлоне и в первом в истории игр конкурсе с лошадьми «Конный марафон», который пройдет в Монголии.