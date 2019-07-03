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Общество

Танкисты из Кыргызстана уехали в РФ для подготовки к международным соревнованиям

Фото пресс-службы Генштаба ВС КР

Команда танкистов Сухопутных войск Вооруженных сил Кыргызстана вылетела в Челябинск для подготовки к международному чемпионату «Танковый биатлон». Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВС КР.

По их данным, команда состоит из четырех танковых экипажей: трех основных и одного запасного.

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«До выезда экипажи вместе с главным тренером команды полковником Виктором Косачевым в течение нескольких месяцев готовились на полигоне «Эдельвейс», оттачивали мастерство на оборудованном танкодроме с различными препятствиями и макетами, включая участки заграждения и маневрирования, противотанковый ров с проходом, брод, эскарп и «гребенку», колейный мост и мишень, рубежи открытия огня, штрафной круг и финишную линию», — отметили в Генштабе.

Межународные соревнования пройдут 3-17 августа на полигоне «Алабино» (Россия). В них примут участие более 25 государств.

Танковый биатлон — прикладные состязания между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на танках основного и дополнительного вооружения среди разных вооруженных сил стран мира. Традиционно проводится на полигоне «Алабино» в Московской области. Согласно информации Министерства обороны Российской Федерации, данный вид военно-прикладного спорта был изобретен летом 2013 года.

Команды из Кыргызстана участвуют в соревнованиях с 2014-го, но ни разу не заняли призового места. Лучший результат — 6-е место в 2015 году.
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