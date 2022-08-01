Военнослужащие Кыргызстана примут участие в «Танковом биатлоне»

Сборная команда военнослужащих Кыргызстана выехала сегодня в Россию для участия в международных соревнованиях «Танковый биатлон — 2022». Об этом сообщает Министерство обороны.

Турнир пройдет с 13 по 27 августа на полигоне «Алабино» в Московской области. Кыргызстан в нем представят четыре экипажа, которые были признаны лучшими по итогам внутренних соревнований.

Напомним, что в 2021-м команда Вооруженных сил Кыргызстана заняла первое место в своей группе, значительно опередив представителей Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии. В этом году она будет принимать участие в первом дивизионе вместе с командами России, Китая, Казахстана и Азербайджана.