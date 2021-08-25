21:15
USD 84.64
EUR 99.27
RUB 1.14
Общество

Танковый биатлон. Военные из Кыргызстана заняли первое место в группе

На полигоне «Алабино» Вооруженных сил России проходит конкурс «Танковый биатлон». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Кыргызстана.

Уточняется, что в конкурсе участвует второй танковый экипаж Вооруженных сил КР.

«Команда из Кыргызстана на танке Т-72Б3 желтого цвета заняла первое место в своей группе, поразив все пять мишеней и проехав трассу за 26 минут и 15 секунд», — сказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что ранее в первом заезде второго дивизиона стартовал первый экипаж ВС КР. В группу второго дивизиона, помимо сборной Кыргызстана, вошли команды Лаоса, Мьянмы, а также Мали.

В следующем заезде примет участие третий танковый экипаж Вооруженных сил КР. Он состоится 27 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205160/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Насилие, стрельба и попытка суицида. Десять громких ЧП в армии
Определились соперники команды по танковому биатлону из Кыргызстана
В Кыргызстане хотят упростить процедуру снятия с воинского учета
В Минобороны утверждают, что вертолет совершил вынужденную посадку
Ситуация на границе. Информация о мобилизации военных в запасе — фейк
Завершились кыргызско-индийские учения подразделений спецназа «Канжар»
Скандал с квартирами Минобороны. Верховный суд оправдал членов комиссии
Начальнику Генштаба Вооруженных сил присвоили звание генерала
В Министерстве обороны кадровые перестановки
Девять лет лишения свободы для министра обороны просит Военная прокуратура
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке иностранца оштрафовали за&nbsp;мусор и&nbsp;заставили убираться В Бишкеке иностранца оштрафовали за мусор и заставили убираться
Потянуло на&nbsp;поэзию. Флешмоб-пародию на&nbsp;видео Камчыбека Ташиева запустили в&nbsp;Сети Потянуло на поэзию. Флешмоб-пародию на видео Камчыбека Ташиева запустили в Сети
Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в&nbsp;ресторане &laquo;Ала-Тоо&raquo; Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в ресторане «Ала-Тоо»
Нашел свой рай на&nbsp;Земле. Эсен Турусбеков о&nbsp;жизни в&nbsp;Бангладеш Нашел свой рай на Земле. Эсен Турусбеков о жизни в Бангладеш
Бизнес
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
25 августа, среда
21:06
Танковый биатлон. Военные из Кыргызстана заняли первое место в группе Танковый биатлон. Военные из Кыргызстана заняли первое...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 августа: ночью уже прохладно
20:47
Восхождение кыргызстанца Эдуарда Кубатова на Эверест задокументировано в Непале
20:41
Инспектор представительства института омбудсмена задержан за взятку — ГКНБ
20:31
Борт Минобороны РФ доставил в Кант эвакуированных из Афганистана кыргызстанцев