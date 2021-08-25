Танковый биатлон. Военные из Кыргызстана заняли первое место в группе

На полигоне «Алабино» Вооруженных сил России проходит конкурс «Танковый биатлон». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Кыргызстана.

Уточняется, что в конкурсе участвует второй танковый экипаж Вооруженных сил КР.

«Команда из Кыргызстана на танке Т-72Б3 желтого цвета заняла первое место в своей группе, поразив все пять мишеней и проехав трассу за 26 минут и 15 секунд», — сказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что ранее в первом заезде второго дивизиона стартовал первый экипаж ВС КР. В группу второго дивизиона, помимо сборной Кыргызстана, вошли команды Лаоса, Мьянмы, а также Мали.

В следующем заезде примет участие третий танковый экипаж Вооруженных сил КР. Он состоится 27 августа.