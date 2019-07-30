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Общество

Танковый биатлон. Кыргызстан оказался в сильнейшей группе

Кыргызстан в результате жеребьевки на участие в танковом биатлоне оказался в сильнейшей группе с командами России, Армении и Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВС КР.

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По ее данным, Вооруженные силы представлены тремя экипажами. С 29 июля они проводят тренировки, обкатку и обслуживание полученной техники. ВС также детально изучили 12-километровую трассу гонки. Состязаться танкисты будут в заездах на скорость и стрельбе в индивидуальной и эстафетной гонках.

Межународные соревнования пройдут 3-17 августа на полигоне «Алабино» (Россия). В них примут участие более 25 государств.

Танковый биатлон — прикладные состязания между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на танках основного и дополнительного вооружения среди разных вооруженных сил стран мира. Традиционно проводится на полигоне «Алабино» в Московской области. Согласно информации Министерства обороны Российской Федерации, данный вид военно-прикладного спорта изобретен летом 2013 года.

Команды из Кыргызстана участвуют в соревнованиях с 2014-го, но ни разу не заняли призового места. Лучший результат — 6-е место в 2015 году.
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