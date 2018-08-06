Команда Кыргызстана прошла в полуфинал «Танкового биатлона»

Судейская комиссия Армейских международных игр-2018 определила лучшие 12 команд, которые вошли в полуфинал конкурса «Танковый биатлон». Об этом сообщили российские СМИ.

На первой строчке рейтинга полуфиналистов — Россия с общим временем (сумма результатов трех экипажей) 58 минут 49 секунд. Далее следуют Китай — 1 час 4 минуты 45 секунд, Беларусь — 1 час 5 минут 14 секунд, Казахстан — 1 час 8 минут 49 секунд.

У представителей Азербайджана результат 1 час 14 минут 32 секунды, Сербии — 1 час 15 минут 41 секунда, Монголии — 1 час 16 минут 3 секунды, Ирана — 1 час 17 минут 16 секунд.

Кроме того, в полуфинал прошли Армения — 1 час 21 минута 48 секунд, Индия — 1 час 23 минуты 50 секунд, Кыргызстан — 1 час 24 минуты 15 секунд и Венесуэла — 1 час 24 минуты 19 секунд.

Среди 12 команд-полуфиналистов с 7 по 9 августа выявят четыре лучшие сборные для финальной эстафеты, которая пройдет 1 августа на полигоне «Алабино».