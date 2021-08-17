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Общество

Определились соперники команды по танковому биатлону из Кыргызстана

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» прошла жеребьевка команд — участниц конкурса «Танковый биатлон — 2021» Армейских международных игр. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По результатам жеребьевки команды из 19 стран разделены на два дивизиона. В первом — сборные Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Китая, Монголии, России, Сербии, Сирии и Узбекистана. Второй включает в себя Абхазию, Катар, Кыргызстан, Лаос, Мали, Мьянму, Таджикистан и Южную Осетию.

Команда из Кыргызстана будет выступать на танках желтого цвета. Первый экипаж выйдет на трассу 22 августа.

Министерства обороны
Фото Министерства обороны . «Танковый биатлон — 2021»

После жеребьевки участники ознакомились с трассой и в парке боевых машин получили технику.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204234/
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