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Общество

Танковый биатлон: определились соперники команды военнослужащих Кыргызстана

В Московской области России прошла жеребьевка участников танкового биатлона, который является частью международных военных игр «Арми-2020». Об этом сообщается на Telegram-канале Азия в Центре.

Игры пройдут 23 августа на полигоне «Алабино». В жеребьевке участвовали представители 16 стран, в том числе из Кыргызстана. В итоге команды поделились на два дивизиона. В первый вошли Россия, Казахстан, Азербайджан, Китай, Сербия, Кыргызстан и Беларусь. Во второй — Таджикистан, Абхазия, Конго, Мьянма, Южная Осетия, Катар, Лаос и Вьетнам.

Экипажи из Китая и Беларуси традиционно будут выступать, используя свою технику. Белорусы привезли с собой модернизированные Т-72, китайские военнослужащие — отечественные Type 96. Для оставшихся участников Россия предоставит Т-72Б3, которых было подготовлено более 60 экземпляров.

Танковый биатлон состоит из трех этапов. Первый представляет собой индивидуальную гонку: в нем участвуют все команды. На втором этапе соревнуются по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа. В финальной эстафете участвуют четыре команды. Он традиционно проводится на полигоне «Алабино» в Московской области. Согласно информации Министерства обороны РФ, этот вид военно-прикладного спорта изобретен летом 2013 года.

Команды из Кыргызстана участвуют в соревнованиях с 2013-го, но пока ни разу не занимали призового места.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162915/
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