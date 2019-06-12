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Общество

Более 500 незаконно построенных объектов насчитали в Кыргызстане

В судах более 500 дел по фактам незаконного строительства. Об этом на пресс-конференции сообщил завотделом управления архстройнадзора Госэкотехинспеции Бейшенбай Жанбоев.

По его словам, подобные объекты должны снести. «К незаконным объектам относятся те, у которых нет проекта, разрешения, согласования, экспертизы, и другие», — сказал Бейшенбай Жанбоев.

Он добавил, что только по Бишкеку идут суды по 95 объектам: 42 капитальным и 53 объектам реконструкции и перепрофилирования.

«Судебные разбирательства продолжаются с 2016 года. Но пока решений нет, застройщики постоянно обжалуют, доходят до Верховного суда, а тот спускает в первую инстанцию», — отметил завотделом.
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