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Общество

Видео митингов в Нур-Султане опубликовало МВД Казахстана

Видео митинга в Нур-Султане опубликовало Министерство внутренних дел Казахстана, передает Tengrinews.kz.

На кадрах, распространенных пресс-службой ведомства, показаны события, произошедшие 9 июня в Нур-Султане на проспекте Республики. Ранее сообщалось, что за 9-10 июня около 700 человек доставили в полицию, 550 привлекли к ответственности.

МВД связало массовые митинги с действиями запрещенной организации «Демократический выбор Казахстана» и беглым Мухтаром Аблязовым.

Жители Алматы вечером 10 июня стали свидетелями оглушительного гула сигнализаций, воя полицейских сирен и толп кричащих людей. По информации Tengrinews.kz, в это время проходили задержания в районе автовокзала «Сайран». Предварительно стражи порядка обыскивали прохожих после сообщения о наличии у митингующих холодного оружия.
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