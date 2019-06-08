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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (64)

Врачи исключили новый инсульт у депутата Зарылбека Рысалиева

Врачи исключили новый инсульт у депутата парламента Зарылбека Рысалиева. Об этом 24.kg сообщили в Клинической больнице Управления делами президента.

«Новый инсульт исключил МРТ. Кроме того, мы провели консилиум с врачами Нацгоспиталя, они также исключили инсульт. Сейчас состояние депутата улучшилось, но оно стабильно-тяжелое. Мозговые нарушения связаны с резким повышением давления, гипертоническим кризом и гипертонической энцефалопатией. Сегодня он уже внятно разговаривает. Динамика хорошая», — сообщили редакции.

Напомним, Зарылбека Рысалиева госпитализировали после допроса в МВД, куда его вызвали в рамках уголовного дела по незаконному освобождению Азиза Батукаева.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили под домашний арест. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1.
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