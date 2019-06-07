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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (58)

Азиз Батукаев дал интервью об Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем

В соцсетях активно распространяют интервью вора в законе Азиза Батукаева, опубликованное на сайте Janyryk.org («Жанырык»). Кыргызский веб-ресурс ссылается на источник — сайт kavkaz.versia.ru.

В публикации криминальный авторитет благодарит экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и отмечает, что его освобождение «было в рамках закона». «В Кыргызстане законы работают. Я выражаю признательность Алмазбеку Шаршенбаевичу, что он создал возможность для исполнения и соблюдения закона», — цитирует издание вора в законе.

Для подтверждения подлинности интервью «Жанырык» опубликовал скриншоты с кавказского сайта «Версия.ru». Однако поиск на ресурсе-первоисточнике не дал положительного результата. Интервью с Батукаевым на сайте нет. По результатам поиска есть только одна публикация с упоминанием фамилии «Батукаев», но в статье речь о некоем Шамсуддине Батукаеве, а не об Азизе.

По запросу «Атамбаев» публикаций больше. Но интервью с Батукаевым среди них тоже не обнаружено. Поиск по заголовку также не выдал ни одной публикации.

Стоит отметить, что в заголовке на «Жанырык» допущена ошибка: отчество экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева указано неправильное — Шаршенбаевич вместо Шаршенович.

Вызывают сомнения подлинность скриншотов, приложенных сайтом «Жанырык» к публикации. Они якобы сделаны со страницы «Версии». Но приложенные снимки очень плохого качества, что затрудняет изучение деталей и прочтение текста. При изучении выясняется, что картинки сжаты до определенных размеров — 300×147 и 300×158. Однако, если увеличить файлы, удалив из адресной строки размеры, то на полученных снимках можно разглядеть детали.

В частности, явными становятся несовпадения заголовков и ссылок. В рубрикаторе указан другой материал под заголовком «В Ингушетии бывшего оперативника УБЭП пытали коллеги». Для сравнения — другая статья с этого же сайта, где заголовок в рубрикаторе и в самом материале совпадают. Заметны и другие отличия в верстке, количестве рубрик на оригинальном снимке и скриншоте с сайта «Жанырык».

Кроме того, если ввести адрес, который отображен на скриншоте на сайте «Жанырык» https://kavkaz.versia.ru/aziz-batukaev/v-kyrgyzstane-est-spravedlivost-ya-blogadaren-almazu, в строку поиска, результат показывает, что такой публикации на сайте нет.
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