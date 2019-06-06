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Общество

Абдраимов кетсин! Журналисты митингуют у здания Чуйской обладминистрации

У здания полномочного представителя правительства в Чуйской области журналисты собрались на митинг с требованием отставки главы региона Туйгунаалы Абдраимова.

Ранее в социальных сетях начали сбор подписей за его отставку. Активисты и журналисты запустили акцию протеста с хештегом #Абдраимовкетсин.

Накануне во время событий в селе Орок чиновник отказался дать комментарий представителю СМИ, отметив, что он ответит только на вопросы корреспондентов «Ала-Тоо 24» (ОТРК).

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«Ваше лицо мне не нравится», — добавил он, обращаясь к журналистке AKIpress, которая задавала вопрос.

Медиаэксперты отмечают, что чиновник нарушил не только этику госслужащего, но и другие законы. В частности, в Конституции говорится, что «никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста» и иным обстоятельствам. В Кыргызстане каждому гарантируется доступ к информации. Нигде в законе нет нормы, что чиновники могут не отвечать на вопросы журналистов, если им не нравится их внешность.

Представители СМИ требуют от премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева принять меры к чиновнику и снять его с должности.
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