В деятельности «Тазалыка» бишкекские депутаты усмотрели коррупционные схемы

В деятельности «Тазалыка» депутаты усмотрели коррупционные схемы. «Его цифры по увеличению абонентской базы и по поступлениям не сходятся», — заявил на сессии Бишкекского городского кенеша депутат Рысбай Аматов.

«Куда уходят остальные деньги, более 60 процентов? Считаю, это какая-то коррупционная схема. Вы согласны с этим?» — спросил депутат у начальника МП «Тазалык» Талантбека Казакбаева.

Он с выводами депутата не согласился.

Вице-мэр Рыспек Сарпашев, ранее возглавлявший «Тазалык», сообщил, что муниципальному предприятию, согласно квитанциям, платят 495 тысяч человек. При этом он отметил, что у «Тазалыка» нет рычагов для увеличения абонентской базы.

Его ответ не убедил Рысбая Аматова. Он считает, что рычаги есть. Один из них — невыдача справок с места жительства, если есть задолженность.

«Вы на протяжении нескольких лет не работаете над увеличением абонентской базы. По вашим данным получается, что в городе проживает около 600 тысяч человек, а по данным Нацстаткома — более 1 миллиона человек. Около 400 тысяч человек выпадает из вашего внимания», — отметил он.

Рысбай Аматов считает, что такое бездействие «Тазалыка» дает повод подозревать в сокрытии реальных абонентов в целях заработать коррупционным путем.