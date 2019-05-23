24 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — улица Усенбаева, 37;

9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Достоевского, Дордой, Бурана, Толстого, Сон-Кол, Иссык-Кол, Исакеева), отрезок улицы Фирсова, переулок Сулюктинский;

9.30-17.00 — отрезки улиц Огонбаева, Суюмбаева, Гоголя, Дружбы, Байтика Баатыра, Космической, жилмассив «Арча Бешик» (улицы Ак-Марал, Кошон, Алтымышева, Шералиева, Копуро-Базар, Сандык-Тор, Репина, Термечикова);

9.30-19.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Мидина, Козу-Баглан, Алтын-Бешик, Долон, Жаз, Азаттык, Республиканская, Максат, Мыскал, Насыйкат);

10.00-18.00 — отрезки улиц Гагарина, Абдраимова, Руставели, Балтагулова.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Пригородное (улицы Нижняя, Широкая, Марата, 8 Марта), Васильевка (улицы Фрунзе, Шаршеналиева), Луговое (улицы Северная, Алма-Атинская, тупик Северный), Кырман (жилмассив «Учкун», улицы Айбек-Ата, Кенеш, Достук, Ынтымак, Ысык-Кол), Беш-Кунгей (улицы Таранчиева, Ткачева, Сарбагыш), Гроздь;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Пионерская, Токтогула, Советская, Пограничная), Новопавловка (улица Манаса), Сокулук (улицы Келечек, Линейная, Свободы), Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева), Романовка (улицы Гагарина, Карла Маркса, Фрунзе, Юбилейная, Московская, Пионерская), Шалта, Национальное (улицы Московская, Садовая, Новая, Ключевая-1, Ключевая-2), имени Панфилова (улица Линейная), город Шопоков (улицы Новостройка, Ново-аларчинская, Заводская, Лондон, Геофизика, Кирова, Западная, Победы, Восточная, Некрасова, переулок Геолога);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Памира, Тольятти, Железнодорожная, Октябрьская, Джамбула, Кара-Балтинская, Энергетическая, Космонавтов, 1-4), село Орто-Суу (улица Сенирбаева);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (улица Мира, школа имени Ваккера), село Новопокровка (улицы Фрунзе, Советская, Ленина).

3 Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Сары-Таш, Жошолу, Он-Эки-Бел, Тоолос, Тоо-Моюн, город Ош (улицы Мамырова, Куренкеева, Пичугина, Фурманова, Прибрежная, Краснодонская).

4 Баткенская область