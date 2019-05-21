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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (131)

Сын Омурбека Текебаева Эсентур снял социальный ролик

Сын лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, осужденного по статье «Коррупция», снял социальный видеоролик.

Ролик рассказывает о начинающем писателе, молодом парне, в которого никто не верил, даже мама. Она требовала от него идти работать, а «не бумагу марать». Но подросток верил, что обязательно станет прозаиком, как его кумир, народный писатель Чингиз Айтматов. Продюсером ролика выступила старшая дочь Омурбека Текебаева Айданек. 

Эсентур Текебаев в этом году заканчивает бишкекский лицей имени Чингиза Айтматова. 
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