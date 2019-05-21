Сын Омурбека Текебаева Эсентур снял социальный ролик

Сын лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, осужденного по статье «Коррупция», снял социальный видеоролик.

Ролик рассказывает о начинающем писателе, молодом парне, в которого никто не верил, даже мама. Она требовала от него идти работать, а «не бумагу марать». Но подросток верил, что обязательно станет прозаиком, как его кумир, народный писатель Чингиз Айтматов. Продюсером ролика выступила старшая дочь Омурбека Текебаева Айданек.

Эсентур Текебаев в этом году заканчивает бишкекский лицей имени Чингиза Айтматова.