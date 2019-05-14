Невыгодный контракт в армии. Прокуратура задержала ответственного за госзакупки

Военная прокуратура задержала ответственного за государственные закупки войсковой части 23565 Сил воздушной обороны. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме В СВО заключили невыгодный контракт. Военная прокуратура возбудила дело

Известно, что А.А. обвиняют в злоупотреблении должностным положением. Его водворили на гауптвахту Бишкекского гарнизона.

В командовании Сил воздушной обороны подтвердили информацию о задержании военнослужащего.

Напомним, ранее Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением в Силах воздушной обороны Вооруженных сил КР. В ноябре 2018 года должностные лица СВО заключили заведомо невыгодный контракт при закупке аэрофотоматериалов.