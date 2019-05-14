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Сюжет: ЧП в армии (200)

Невыгодный контракт в армии. Прокуратура задержала ответственного за госзакупки

Военная прокуратура задержала ответственного за государственные закупки войсковой части 23565 Сил воздушной обороны. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Известно, что А.А. обвиняют в злоупотреблении должностным положением. Его водворили на гауптвахту Бишкекского гарнизона.

В командовании Сил воздушной обороны подтвердили информацию о задержании военнослужащего.

Напомним, ранее Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением в Силах воздушной обороны Вооруженных сил КР. В ноябре 2018 года должностные лица СВО заключили заведомо невыгодный контракт при закупке аэрофотоматериалов.
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