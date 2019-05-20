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Общество

В Кыргызстане дошкольным образованием охвачено менее половины детей

В Кыргызстане более 197 тысяч детей посещают детские сады. Об этом на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

Она отметила, что в республике 1 тысяча 497 дошкольных образовательных организаций: 1 тысяча 325 государственных и муниципальных, 172 — частные.

«Проектная мощность государственных и муниципальных дошкольных организаций составляет более 147 тысяч мест, фактически посещают более 186 тысяч детей, превышение по стране — 39 тысяч детей», — подчеркнула Гульмира Кудайбердиева.

Она добавила, что после оптимизации помещений общеобразовательных организаций при школах открыли 100 детских садов. Еще 120 организаций кратковременного пребывания открыты в рамках развития регионов.

217 бывших зданий детских садов освобождены для работы по прямому назначению, в 178 провели капитальный ремонт, и они сданы в эксплуатацию.

Гульмира Кудайбердиева

Министр заметила, что годовой предшкольной программой «Наристе» охвачено более 106 тысяч детей в возрасте от 5,5 до 7 лет.

«Суммарно различными формами дошкольного образования и предшкольной подготовки охвачено 40,9 процента детей в возрасте от трех до семи лет», — заключила Гульмира Кудайбердиева.
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