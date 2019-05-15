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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (305)

Суд по модернизации ТЭЦ. В отводе Инары Гилязетдиновой адвокату отказано

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня адвокат бывшего главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева заявил отвод судье.

Выйдя из совещательной комнаты, Инара Гилязетдинова заявила об отказе в отводе судьи. По ее словам, ходатайство не подлежит удовлетворению, поскольку суд не нашел оснований для отвода.

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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