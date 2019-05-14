15 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек

8.00-18.00 — отрезок улицы Алма-Атинской, район рынка «Чекиш-Ата», «Шоро»;

9.00-18.00 — отрезки улиц Баялинова, Эркиндик, жилмассивы «Кара Жигач», «Учкун»;

9.00-17.00 — проспект Айтматова, 80, улицы Таш-Кумырская, 6, 8, Тыныстанова, 209а;

9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Ахунбаева, Арстанбап), отрезки улиц Толстого, Панфилова, Чуйкова, Коенкозова, Тоголока Молдо, Логвиненко;

9.30-17.00 — отрезки улиц Рыскулова, Заводской поселок, Жумабека, Кулиева, Павлова, жилмассивы «Щербакова», «Колмо» (улицы Максат, Тынчтык, Тендик);

9.30-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Чатыр-Кол, Сулуу-Тор, Эр-Тайлак, Кара-Кужур, Ойсул-Ата, Чортекова).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Константиновка, Луговое, Садовое (улицы Учхоз, Бегалиева), Дачное (улицы Щорса, Шевченко, Ленина, 40 лет Победы, к/х «Ак-Орук»), Ленинское (улицы Мостовая, Речная, Новая, Набережная, район ПМК-3), Кара-Жигач (улица Шопокова), Маевка (улицы Тулебердиева, Сельская, Совхозная, Школьная), Аламедин (улицы Бурана, Манжыл-Ата, МТФ), Арчалы (улицы Кочоко, Новая, Мектеп, Токтогула), Восток (улицы Степная, Сельская).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Новая, Белинского, Токтогула, Степная), Новопавловка (улицы Таласская, Ключевая, Баетова, Армейская, Досиева, Панфилова, Проектируемая), Новопавловка (улицы Деповская, Крупской, Советская, Гоголя, Фрунзе), Военно-Антоновка (улицы Пограничная, Пионерская).

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — cело Полтавка (улицы Коминтерна, Партизанская).

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Мира, Крупской, Белинского), Люксембург (улица Молодежная), Нижний-Норус (улица Ленина).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Чуй (восточная часть).

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — города Каракол (улицы Каракольская, Школьная, Иссык-Кульская, Масалиева, Нургазиева, микрорайон «Кашка-Суу»), Балыкчи (улицы Иссык-Кульская, Чапаева, Абдрахманова, Советская), села Пристань, Жаркымбаево, Орюкты, Орто-Орюкты, Чон-Орюкты, Бостери, Темировка, Кашат, Григорьевка, Семеновка, Кожояр, Курменты, Маяк.

10.00-15.00 — села Кызыл-Туу, Карла Маркса, Дон-Тала, Туура-Суу, Шор-Булак, Бар-Булак, Торт-Кул, Эшперов.

4 Ошская область

8.00-17.00 — села Алай, Анаров, Тоо-Моюн, Тоолос, Он-Эки-Бел, Арал, Кара-Кокту, Капчыгай, Башбулак, Каратай, Октябрь, Стант, Тынчтык, Курбан-Кара, Ачы, Беш-Мойнок, Кароол, город Ош (улицы Мушкетова, Бакинская, Кош-Таш, Кокумбий, 100, Айтиева, 8, Курманджан Датки, 233, микрорайоны «Керме-Тоо», «Эмир-Тимур».

5 Баткенская область