Журналист «Азаттыка» отказался писать заявление на охранников подпольного казино

Журналист радио «Азаттык» Ыдырыс Исаков отказался писать заявление. Он не имеет претензий к напавшим на него охранникам подпольного казино. Информацию 24.kg подтвердили в ГУВД Оша.

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В милиции отметили, что Ыдырыс Исаков не стал жаловаться, поскольку не захотел портить молодым парням жизнь. По словам представителей ГУВД, журналист считает, что злого умысла охранники не имели, они просто очень молоды и законов, в частности регулирующих работу СМИ, не знают.

Тем не менее инцидент зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Фигурантам грозит штраф в размере от 30 тысяч до 60 тысяч сомов. Суммы выплат определит суд.

Ранее на Ыдырыса Исакова ошский бизнесмен Жалил Атамбаев подал иск в размере 50 миллионов сомов. Журналист опубликовал материал, в котором рассказал, что бывший полковник милиции уклоняется от уплаты налогов. После широкого общественного резонанса и повсеместной поддержки журналиста бизнесмен иск отозвал.