В городе Ош напали на журналиста Ыдырыса Исакова

В Оше напали на журналиста радио «Азаттык» Ыдырыса Исакова. Информацию об этом он подтвердил 24.kg.

Журналист с коллегами в южной столице снимал подпольное казино. На него напали охранники заведения.

«Я не пострадал, порвали пиджак, есть незначительные царапины на лице. В милицию заявление пока не написал, но все это произошло во время прямого эфира в социальные сетях, правоохранительные органы должны принять меры», — сообщил Ыдырыс Исаков.

Кстати, именно к Ыдырысу Исакову ошский бизнесмен Жалил Атамбаев подал иск в 50 миллионов сомов. Журналист опубликовал материал, в котором рассказал, что бывший полковник милиции уклоняется от уплаты налогов. В начале мая бизнесмен иск отозвал.