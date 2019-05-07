Жалил Атамбаев отозвал иск в 50 миллионов сомов к журналисту «Азаттыка»

Бизнесмен Жалил Атамбаев отозвал иск к журналисту «Азаттыка». Об этом сообщил Институт медиа полиси.

По его данным, иск отозвали сегодня.

Отметим, что журналист Ыдырыс Исаков в разговоре с 24.kg сообщил, что подтверждающих документов из суда еще не получал. «Даже если Жалил Атамбаев отозвал иск, это не значит, что он должен уйти от ответственности», — сказал Ыдырыс Исаков.

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Напомним, полковник милиции в отставке, бизнесмен Жалил Атамбаев подал в суд на журналиста «Азаттыка» Ыдырыса Исакова. Сумма иска составляла 50 миллионов сомов.

Ранее журналист опубликовал материал, в котором рассказал, что Жалил Атамбаев уклоняется от уплаты налогов. На основе сюжета сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями 22 апреля возбудили уголовное дело.