«Безопасный город». Последние 19 камер подключат к системе ночью 14 мая

В Государственном комитете информационных технологий и связи рассказали, когда запустят в боевой режим последние 19 камер «Безопасного города» на перекрестках Бишкека.
Межведомственная комиссия завершила приемку последних аппаратно-программных комплексов на 19 перекрестках Бишкека и утвердила дату их ввода в промышленную эксплуатацию. 14 мая в полночь заработают камеры на следующих перекрестках:
Элебесова — Аул;
Дэн Сяопина — Б.Алыкулова;
Дэн Сяопина — Садыгалиевой;
Боконбаева — Молодой Гвардии;
Фучика — АЗС;
Суеркулова — Байтика Баатыра;
Чуй — Шопокова;
Суеркулова — Юнусалиева;
Ч.Айтматова — Ахунбаева;
Жибек Жолу — Лермонтова;
Ауэзова — Чуй;
Л.Толстого — Молодой Гвардии;
Л.Толстого — Бакаева;
Б.Алыкулова — М.Омуракунова;
Ахунбаева — Тыналиева;
Ч.Айтматова — А.Масалиева;
М.Горького — Ч.Айтматова;
А.Токомбаева — 7 Апреля;
Ч.Айтматова — Семетей.
Первый этап «Безопасного города» включает 110 аппаратно-программных комплексов — 42 в Бишкеке, на автотрассах Чуйской области — 48 и 20 передвижных АПК.
Согласно государственному контракту, все заявленные перекрестки оборудованы подрядчиком в срок — до 12 мая.