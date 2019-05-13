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Общество
Сюжет: Безопасный город (299)

«Безопасный город». Последние 19 камер подключат к системе ночью 14 мая

В Государственном комитете информационных технологий и связи рассказали, когда запустят в боевой режим последние 19 камер «Безопасного города» на перекрестках Бишкека.

Межведомственная комиссия завершила приемку последних аппаратно-программных комплексов на 19 перекрестках Бишкека и утвердила дату их ввода в промышленную эксплуатацию. 14 мая в полночь заработают камеры на следующих перекрестках:

Элебесова — Аул;

Дэн Сяопина — Б.Алыкулова;

Дэн Сяопина — Садыгалиевой;

Боконбаева — Молодой Гвардии;

Фучика — АЗС;

Суеркулова — Байтика Баатыра;

Чуй — Шопокова;

Суеркулова — Юнусалиева;

Ч.Айтматова — Ахунбаева;

Жибек Жолу — Лермонтова;

Ауэзова — Чуй;

Л.Толстого — Молодой Гвардии;

Л.Толстого — Бакаева;

Б.Алыкулова — М.Омуракунова;

Ахунбаева — Тыналиева;

Ч.Айтматова — А.Масалиева;

М.Горького — Ч.Айтматова;

А.Токомбаева — 7 Апреля;

Ч.Айтматова — Семетей.

Первый этап «Безопасного города» включает 110 аппаратно-программных комплексов — 42 в Бишкеке, на автотрассах Чуйской области — 48 и 20 передвижных АПК.

Согласно государственному контракту, все заявленные перекрестки оборудованы подрядчиком в срок — до 12 мая.
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